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بالأحمر.. أسما شريف منير تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جديدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
شاركت أسما شريف منير متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير وتألقت بالأحمر والذي أعجب محبيها.

وظهرت أسما بمكياج مثير وجذاب واعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاة والذي تناسب مع لون الإطلالة، وحولها مجموعة من البلالين ذات اللون الأحمر أيضًا.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة وأعربوا عن اعجابهم الشديد بها وذلك من خلال خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

جدير بالذكر أن أسما شريف منير شاركت مع والدها الفنان شريف منير في برنامج أنا وبنتي وحققت تجربتها نجاحات كثيرة.

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