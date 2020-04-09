التعليم العالي تكشف المدن الجامعية المخصصة لعلاج مرضى كورونا

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قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالي، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لديها منظومة متكاملة لمواجهة أزمة كورونا على مستوى الجمهورية.



وأضاف "الطيب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضعت خطة طوارئ منذ شهرين، وكان أحد أضلع هذه الخطة هو تجهيز المدن الجامعية في حال احتياجها.



وأشار إلى أن هناك رغبة من وزارة الصحة في التعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب للاستفادة من المدن الجامعية ونزل الشباب، لافتًا إلى أنه تم تجهيز 7 جامعات؛ القاهرة وعين شمس وحلوان وأسيوط والمنيا والمنصورة والإسكندرية.



وأكد مساعد وزير التعليم، أنه تم مراجعة المدن الجامعية لرفع كفاءتها والاستعداد الكامل لتكون تحت أمر وزارة الصحة؛ لتحويل الحالات الأقل خطورة بها، موضحًا أن وزارة الصحة ستقوم بإدارة هذه المنظومة كما تدر مستشفياتها.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.



وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.