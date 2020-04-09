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أحمد فهمي بعد انتهاء الحلقة: اتشرفت بوجودي مع صديقي إبراهيم فايق

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

حل الفنان أحمد فهمي مساء أمس مع الإعلامي إبراهيم فايق، وذلك على قناة On Time" "Sport، في برنامج "جمهور التالتة"، وخلال تواجده تحدث عن أمور كثيرة سواء في الفن أو الرياضة.


ونشر أحمد فهمي بعد انتهاء حلقته مع الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من حلقة أمس، وعلق قائلا "استمتعت واتشرفت بوجودي مع صديقي إبراهيم فايق".



يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود م واقف كوميدية تناسبهم.

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