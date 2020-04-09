Advertisements

إنجي علي تقلد السندريلا بأغنية "الحلوة لسة صغيرة" (فيديو)

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشرت الفنانة انجي علي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "علي" في هذا الفيديو تقلد سندريلا الشاشة سعاد حسني في اغنية ''الحلوة لسة صغيرة"، ولم تكتب أي تعليق لها على هذا الفيديو.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: عسولة خالص وقمراية ربنا يحميكي.

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "انجي علي'' في مسلسل "بلا دليل" والتي شارك في بطولته كلا من نيقولا معوض، جمال عبد الناصر، خالد سليم، درة، أشرف زكي، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، وأخرون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني إنجي علي إنجي ألفجر

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة اهتمامه بقائد الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 11 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 13 ساعة

مفكر: "كورونا" عبارة عن خطأ علمي فلت من يد الباحثين

منذ ساعة و 13 دقيقة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ ساعتين

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

02:53 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر