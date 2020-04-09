إنجي علي تقلد السندريلا بأغنية "الحلوة لسة صغيرة" (فيديو)



يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "انجي علي'' في مسلسل "بلا دليل" والتي شارك في بطولته كلا من نيقولا معوض، جمال عبد الناصر، خالد سليم، درة، أشرف زكي، حازم سمير، اسلام جمال، عمر الشناوي، وأخرون.





نشرت الفنانة انجي علي فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت "علي" في هذا الفيديو تقلد سندريلا الشاشة سعاد حسني في اغنية ''الحلوة لسة صغيرة"، ولم تكتب أي تعليق لها على هذا الفيديو.وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: عسولة خالص وقمراية ربنا يحميكي.