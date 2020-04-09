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خبر سار من مجلس الوزراء إلى المصريين
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:19 ص
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد المصابين بكورونا متوافقة مع الخطة التي تم وضعها من قبل، حيث توقعوا أن يكون عدد الإصابات من 110 لـ150 إصابة يوميًا.
وزف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc، خبر سار، موضحا أن مصر ما زالت آمنة، وما زالت بعيدة عن السيناريو الخطر، ولكن الحذر مطلوب، وذلك يتوقف على أعداد الإصابات اليومية.
وأضاف أن قرارات حظر التجوال تضع نصب أعينها النشاط الاقتصادي، حيث تم إعفاء بعض العاملين من تطبيق قرار الحظر، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت عدة حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص من أجل المحافظة على العمالة، متابعًا: "لن نسمح لأي نشاط اقتصادي بالتخلي عن العمالة، وإذا تخلى عنها لن يستفيد بالتسهيلات والحوافز".
وتابع: "وضعنا سيناريوهات واقعية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا ولكنها ليست مضيئة؛ لأن كل شيء سيتأثر بأزمة فيروس كورونا، ولأن الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي"، معلقًا: "نستهدف أن تستعيد السياحة عافيتها، وليس حتى أن نتوسع فيها مثلما كان يحدث قبل أزمة فيروس كورونا".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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