خبر سار من مجلس الوزراء إلى المصريين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد المصابين بكورونا متوافقة مع الخطة التي تم وضعها من قبل، حيث توقعوا أن يكون عدد الإصابات من 110 لـ150 إصابة يوميًا.





وزف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية ""dmc، خبر سار، موضحا أن مصر ما زالت آمنة، وما زالت بعيدة عن السيناريو الخطر، ولكن الحذر مطلوب، وذلك يتوقف على أعداد الإصابات اليومية.





وأضاف أن قرارات حظر التجوال تضع نصب أعينها النشاط الاقتصادي، حيث تم إعفاء بعض العاملين من تطبيق قرار الحظر، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت عدة حوافز وتسهيلات للقطاع الخاص من أجل المحافظة على العمالة، متابعًا: "لن نسمح لأي نشاط اقتصادي بالتخلي عن العمالة، وإذا تخلى عنها لن يستفيد بالتسهيلات والحوافز".





وتابع: "وضعنا سيناريوهات واقعية للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا ولكنها ليست مضيئة؛ لأن كل شيء سيتأثر بأزمة فيروس كورونا، ولأن الاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي"، معلقًا: "نستهدف أن تستعيد السياحة عافيتها، وليس حتى أن نتوسع فيها مثلما كان يحدث قبل أزمة فيروس كورونا".