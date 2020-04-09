Advertisements

إبراهيم فايق عن أحمد فهمي: إنسان جميل ومتواضع وابن بلد مأصل

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
استضاف مساء أمس الإعلامي إبراهيم فايق، الفنان أحمد فهمي، وذلك على قناة On Time" "Sport، في برنامج "جمهور التالتة"، وخلال تواجد أحمد فهمي تحدث عن أمور كثيرة سواء في الفن أو الرياضة.


ونشر الإعلامي إبراهيم فايق بعد انتهاء حلقته مع الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تجمعه ب"أحمد فهمي"، وعلق قائلاً "إنسان جميل ومتواضع وابن بلد مأصل".



يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ ساعتين

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ أقل من ساعتين

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 11 ساعة

مفكر: "كورونا" عبارة عن خطأ علمي فلت من يد الباحثين

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة اهتمامه بقائد الأهلي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

02:53 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر