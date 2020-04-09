إبراهيم فايق عن أحمد فهمي: إنسان جميل ومتواضع وابن بلد مأصل

استضاف مساء أمس الإعلامي إبراهيم فايق، الفنان أحمد فهمي، وذلك على قناة On Time" "Sport، في برنامج "جمهور التالتة"، وخلال تواجد أحمد فهمي تحدث عن أمور كثيرة سواء في الفن أو الرياضة.ونشر الإعلامي إبراهيم فايق بعد انتهاء حلقته مع الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تجمعه ب"أحمد فهمي"، وعلق قائلاً "إنسان جميل ومتواضع وابن بلد مأصل".يذكر أن أحمد فهمي يشارك في السباق الرمضاني القادم بمسلسل "رجالة البيت" الذي تدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشاركه في البطولة أكرم حسنى، ويزو، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف جار الاستقرار على أسمائهم حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.