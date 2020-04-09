مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام: إن تصورات زيادة ساعات الحظر كلها نابعة من "السوشيال ميديا" ولا صحة لها، والحظر الكامل وارد، وتم وضعه في الاعتبارات، معلقًا: ولكن ده آخر مرحلة خالص، ربنا ما يوصلنا ليها".

وأكد "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ما زالت في الحدود الآمنة لفيروس كورونا، وأن كل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة تحتاج لأن يتحمل المواطن مسئوليته.

وعلق بأن "المسئولية على الحكومة والمواطن بنفس القدر، ولو المواطن متحملش المسئولية يبقى كأننا معملناش حاجة".





وأضاف أنه "لو أقررنا الحظر الكامل ولم يتحمل المواطن مسئوليته ولا كأننا عملنا حاجة".





وأوضح وزير الإعلام، أن قرار بدء الحظر من الثامنة مساءً، جاء لمنع تكدس المواطنين وزحام المواصلات من الساعة الخامسة حتى السابعة.





وعن تجمع المواطنين في شم النسيم ورمضان والأعياد، علق "هيكل": "نراهن على تفهم المواطنين، مينفعش الناس تخرج في شم النسيم زي كل سنة".





ونوه بأن قرار التبرع بـ20% من رواتب الوزراء، لن يسري على موظفي الجهاز الإداري بالدولة، متابعًا: "الموضوع ده اختياري لمن يريد أن يتبرع، وإحنا عملناه بطيب خاطر"، وأن التبرع اختياري من الموظفين، وبعض نواب المحافظين أبدوا رغبتهم في المستقبل.





وأعلن وزير الإعلام، موعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "لو المجتمع المصري عمل اللي عليه الأزمة هتنتهي في يونيه المقبل".





وشدد على ضرورة التزام الكل خلال هذه الفترة للانتهاء من الأزمة، "أزمة كورونا خسرتنا خسائر اقتصادية فادحة".



