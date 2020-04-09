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مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:14 ص
أمنية فوزي
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام: إن تصورات زيادة ساعات الحظر كلها نابعة من "السوشيال ميديا" ولا صحة لها، والحظر الكامل وارد، وتم وضعه في الاعتبارات، معلقًا: ولكن ده آخر مرحلة خالص، ربنا ما يوصلنا ليها".
وأكد "هيكل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر ما زالت في الحدود الآمنة لفيروس كورونا، وأن كل الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الحكومة تحتاج لأن يتحمل المواطن مسئوليته.
وعلق بأن "المسئولية على الحكومة والمواطن بنفس القدر، ولو المواطن متحملش المسئولية يبقى كأننا معملناش حاجة".
وأضاف أنه "لو أقررنا الحظر الكامل ولم يتحمل المواطن مسئوليته ولا كأننا عملنا حاجة".
وأوضح وزير الإعلام، أن قرار بدء الحظر من الثامنة مساءً، جاء لمنع تكدس المواطنين وزحام المواصلات من الساعة الخامسة حتى السابعة.
وعن تجمع المواطنين في شم النسيم ورمضان والأعياد، علق "هيكل": "نراهن على تفهم المواطنين، مينفعش الناس تخرج في شم النسيم زي كل سنة".
ونوه بأن قرار التبرع بـ20% من رواتب الوزراء، لن يسري على موظفي الجهاز الإداري بالدولة، متابعًا: "الموضوع ده اختياري لمن يريد أن يتبرع، وإحنا عملناه بطيب خاطر"، وأن التبرع اختياري من الموظفين، وبعض نواب المحافظين أبدوا رغبتهم في المستقبل.
وأعلن وزير الإعلام، موعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "لو المجتمع المصري عمل اللي عليه الأزمة هتنتهي في يونيه المقبل".
وشدد على ضرورة التزام الكل خلال هذه الفترة للانتهاء من الأزمة، "أزمة كورونا خسرتنا خسائر اقتصادية فادحة".
تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
رتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 مصابين بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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