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مسئول إيطالي يلمح لإلغاء الدوري الإنجليزي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:16 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
ريهام عبدالمحسن

ألمح بيرباولو مارينو المدير التنفيذي لأودينيزي الإيطالي في تقارير صحفية عن احتمالية إلغاء بطولة الدوري الإنجليزي وذلك بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.
ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة من 29 مباراة بفارق كبير عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 28 مباراة.
وقال بيرباولو مارينو في تصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا:"في إنجلترا، الدوري الإنجليزي على وشك إصدار بيان بالإلغاء لأن الوضع أصبح شديد الخطورة، أتمنى بصراحة أن نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم مرة أخرى بعد فيروس كورونا".
واختتم مارينو تصريحاته قائلاً:"الاتحاد البلجيكي قرر إلغاء الدورب البلجيكي بعد أن أعلنت الرابطة هناك ذلك على الرغم من أن كلوب بروج توج بالفعل بطلاً وذلك على الرغم من التهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

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