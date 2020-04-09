مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية: "أنا ضد التفسير التآمري للتاريخ؛ لأنه يجعل الإنسان لا يفعل شيئًا، ولكن المؤامرة موجودة في التاريخ".

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا سيدخل بعض الدول في حالة عزل اقتصادي ذاتي، وكل دولة ستفكر في إطارها الوطني فقط.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا سيدخل بعض الدول في حالة عزل اقتصادي ذاتي، وكل دولة ستفكر في إطارها الوطني فقط.

وأوضح أن سقوط الدولة العثمانية كانت مؤامرة، وسقوط الاتحاد السوفيتي كان مؤامرة، "ولكن فيروس كورونا صعب يتقال عليه أنه مؤامرة، ولكنها خطأ علمي فلت من يد الباحثين؛ لأنها مخلقة".

وأوضح أن سقوط الدولة العثمانية كانت مؤامرة، وسقوط الاتحاد السوفيتي كان مؤامرة، "ولكن فيروس كورونا صعب يتقال عليه أنه مؤامرة، ولكنها خطأ علمي فلت من يد الباحثين؛ لأنها مخلقة".

وتابع أن "كورونا أنهى عصر العولمة، ولا بد من رؤية مختلفة للعالم ما بعد "كورونا"".





وأوضح أن العالم سينظر أكثر للإنسان بعد كورونا، وأن العالم يعيش وضعًا غير مسبوق بسبب أزمة كورونا، متسائلًا: "لماذا توقف الإرهاب في العالم طول أزمة كورونا، ولما تغيرت المواقف السياسية في العالم".





وأورد أن كورونا سيدفع بعض الدول إلى تغيير فقه أولوياتها.





ولفت الخبير السياسي، إلى أن أثرياء العالم في كل بلد سيقومون بمساعدة الفقراء، وإن لم يفعلوا ذلك فلن ينجو أحد سواء في ماله أو في قدرته على الاستمرار، متابعًا: "لا بد للأغنياء أن يوجهوا جزءًا من أمولهم للبحث العلمي والصحي".





وأشار إلى أن فيروس كورونا يدق ناقوس الخطر للدولة المتقدمة، ويؤكد أن الإنسان أهم من صناعة الصواريخ والأسلحة.





وواصل "خشيت على وجود حفيدي في إنجلترا وأحضرته إلى مصر"، وأنه لا بد أن نؤمن أن كورونا ابتلاء من الله.





ولفت إلى أن ملف سد النهضة لا يقل أهمية عن أزمة فيروس كورونا، متابعًا: "لا يجب أن ننسى سد النهضة في ظل أزمة كورونا، أعتقد أن الدولة المصرية تتفهم ذلك جيدًا".





واسترسل أن "الخبث الإثيوبي قد يجعل أديس أبابا تستغل أزمة كورونا في ملء سد النهضة".



