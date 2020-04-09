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مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:19 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور مصطفى الفقي، الخبير السياسي، ورئيس مكتبة الإسكندرية: "أنا ضد التفسير التآمري للتاريخ؛ لأنه يجعل الإنسان لا يفعل شيئًا، ولكن المؤامرة موجودة في التاريخ".
وأوضح أن سقوط الدولة العثمانية كانت مؤامرة، وسقوط الاتحاد السوفيتي كان مؤامرة، "ولكن فيروس كورونا صعب يتقال عليه أنه مؤامرة، ولكنها خطأ علمي فلت من يد الباحثين؛ لأنها مخلقة".
وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن فيروس كورونا سيدخل بعض الدول في حالة عزل اقتصادي ذاتي، وكل دولة ستفكر في إطارها الوطني فقط.
وتابع أن "كورونا أنهى عصر العولمة، ولا بد من رؤية مختلفة للعالم ما بعد "كورونا"".
وأوضح أن العالم سينظر أكثر للإنسان بعد كورونا، وأن العالم يعيش وضعًا غير مسبوق بسبب أزمة كورونا، متسائلًا: "لماذا توقف الإرهاب في العالم طول أزمة كورونا، ولما تغيرت المواقف السياسية في العالم".
وأورد أن كورونا سيدفع بعض الدول إلى تغيير فقه أولوياتها.
ولفت الخبير السياسي، إلى أن أثرياء العالم في كل بلد سيقومون بمساعدة الفقراء، وإن لم يفعلوا ذلك فلن ينجو أحد سواء في ماله أو في قدرته على الاستمرار، متابعًا: "لا بد للأغنياء أن يوجهوا جزءًا من أمولهم للبحث العلمي والصحي".
وأشار إلى أن فيروس كورونا يدق ناقوس الخطر للدولة المتقدمة، ويؤكد أن الإنسان أهم من صناعة الصواريخ والأسلحة.
وواصل "خشيت على وجود حفيدي في إنجلترا وأحضرته إلى مصر"، وأنه لا بد أن نؤمن أن كورونا ابتلاء من الله.
ولفت إلى أن ملف سد النهضة لا يقل أهمية عن أزمة فيروس كورونا، متابعًا: "لا يجب أن ننسى سد النهضة في ظل أزمة كورونا، أعتقد أن الدولة المصرية تتفهم ذلك جيدًا".
واسترسل أن "الخبث الإثيوبي قد يجعل أديس أبابا تستغل أزمة كورونا في ملء سد النهضة".
تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
رتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 مصابين بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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