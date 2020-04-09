Advertisements

بـ40 مليون جنيه.. الأزهر يساند العمالة غير المنتظمة

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:00 ص
أحمد الطيب شيخ الأزهر
أحمد الطيب شيخ الأزهر
مروة عبدالعزيز
قال الدكتور محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة، إن الأزهر الشريف يدعم العمالة غير المنتظمة،ـ لافتًا إلى أن الأزهر أعلن إعانة يتم التقديم لها عبر بوابة الازهر الشريف.
وأضاف "لطفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، الأربعاء، أن البوابة تلقت 100 ألف طلب، ويتم الآن تنقية الأسماء من أجل صرف إعانة شهرية لهم، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الملف.

وأشار  أمين عام بيت الزكاة، إلى أنه سيتم الصرف لـ20 ألف أسرة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر، تُصرف عن طريق البريد، لمساعدتهم في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات العزل كوفيد عمالة غير المنتظمة تفشى فيروس كورونا المصابين بفيروس كورونا الفيروس كورونا أزمة فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ نصف ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"اللينك" والخطوات.. تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة عبر بوابة الأزهر

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

أزهري: فيروس كورونا أخرج أفضل وأحلى ما فينا

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

تقتل "كورونا" خلال 5 ثوان.. تعرف على "بوابة التعقيم"

مصطفى الفقي: ملف سد النهضة لا يقل أهمية عن أزمة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر