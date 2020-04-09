بـ40 مليون جنيه.. الأزهر يساند العمالة غير المنتظمة

قال الدكتور محمد لطفي، أمين عام بيت الزكاة، إن الأزهر الشريف يدعم العمالة غير المنتظمة،ـ لافتًا إلى أن الأزهر أعلن إعانة يتم التقديم لها عبر بوابة الازهر الشريف.

وأضاف "لطفي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "على مسئوليتي" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد"، الأربعاء، أن البوابة تلقت 100 ألف طلب، ويتم الآن تنقية الأسماء من أجل صرف إعانة شهرية لهم، وتم التنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الملف.

إلى أنه سيتم الصرف لـ20 ألف أسرة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر، تُصرف عن طريق البريد، لمساعدتهم في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار أمين عام بيت الزكاة، إلى أنه سيتم الصرف لـ20 ألف أسرة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر، تُصرف عن طريق البريد، لمساعدتهم في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



