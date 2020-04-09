خالد منصور يستطلع رأي جمهوره برد فعل عمرو في حكايات بنات ج4

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نشر الفنان خالد منصور صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت هذه الصورة صورته من كواليس عمل مسلسل حكايات بنات، ويستطلع رأي جمهوره قائلا: "تفتكروا عمرو ممكن يعمل حاجة".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: انا بحب مسلسل حكايات بنات جدا بس حبيته اكتر بوجود خالد منصور على الرغم ان اول مرة اتابعك، بس حبيتك جدا يعني بجد شخصية قمر اوي.



يذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها "منصور" كانت في مسلسل "Ramy"، والذي تدور أحداثه حول شاب أمريكي مصري يقيم مع عائلته ويعاني من جنسيته الأمريكية وفي نفس الوقت كونه ينتمي لخلفية شرقية.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من رامي يوسف، هيام عباس، عمرو واكد، مي القلماوي، روزالين البيه، سلوى محمد علي، رضا ادريس، وأخرون.