ماني يسترجع كواليس رفض كلوب ضمه





استرجع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي ذكرياته حينما تراجع الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز عن ضمه إلى بروسيا دورتموند في عام 2014 قبل أن يعود ويضمه إلى الحمر في عام 2016، حيث طلب ضمه بعدما سجل 4 أهداف في 3 مباريات ضد ليفربول عندما كان يلعب في صفوف ساوثهامبتون.

وقال ماني أثناء فيلم وثائقي خاص عن حياته : "كلوب شبهني بمغني الراب وقتها!".





وأضاف: "أعتقد أنني بذلت كل ما في وسعي، فماذا يمكنني أن أقول؟ هذا جزء من الحياة، أنت لا تعرف أبدًا كيف ستنسجم مع الناس".





وتابع:"لكن أعتقد أنه كان مخطئًا، بالتأكيد كانت تجربة بالنسبة لي أيضًا، كنت أعلم أنني يجب أن أظهر المزيد حتى التقينا مرة أخرى".





وتابع:"الشئ الذي يجعل كلوب مميزًا هو أنه لم يتوقف أبدًا عن الإيمان بما يمكننا تحقيقه".





وأردف قائلاًُ:"في الاجتماع الذي سبق مباراة برشلونة في دوري الأبطال النسخة الماضية، كان مقتنعًا حقًا أننا يمكننا الفوز على الرغم من أننا فقدنا اثنين من أفضل اللاعبين في العالم وهما محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو لكنه منحنا القوة وحاول إزاحة الضغط علينا".





ووجه ماني رسالة إلى الشباب قائلًا: "التعليم هو المفتاح، المدرسة تأتي أولًا، يجب أن تكون بصحة جيدة قبل أن تذهب إلى العمل، لذلك دعونا ننهي المستشفى".



