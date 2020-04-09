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هيفاء وهبي تبدي رأيها في أغنية إليسا الجديدة قبل طرحها
الخميس 09/أبريل/2020 - 05:12 ص
لمياء علي
تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقد أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إعجابها الشديد بالأغنية وأوضحت أن إليسا قد أرسلتها لها قبل طرحها رسميًا.
وعلقت عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلة: اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من ابارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد وهنرقص عالأحزان.
جدير بالذكر أن أغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة.
وقد أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن إعجابها الشديد بالأغنية وأوضحت أن إليسا قد أرسلتها لها قبل طرحها رسميًا.
وعلقت عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر قائلة: اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة من ابارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد وهنرقص عالأحزان.
جدير بالذكر أن أغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة.
اليسا بعتتلي غنيتها الجديدة 😌😍— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) April 8, 2020
من ابارح ما وقفت اسمعها ، بتعقد#هنغني_كمان_وكمان 🎤
وهنرقص عالأحزان💃
Nananna i have the song 😋😋@elissakh congrats my love 💗