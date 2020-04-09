Advertisements

رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي ويرفض البقاء مع الفريق

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:40 ص
فايلر ورمضان
فايلر ورمضان
علي خلاف


تحدث رمضان صبحي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن عدم رغبته في الاستمرار مع الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

تصريحات رمضان صبحي 

وتحدث رمضان صبحي عبر برنامج "البريمو" : "أنا أتمنى الإستمرار في رحلتي الأوروبية، لازلت في سن صغير يسمح لي بمواصلة مشواري الأوروبي".

وتابع صبحي : "ما زال حلمي هو اللعب في أوروبا سواء في الدوري الإيطالي أو العودة للدوري الإنجليزي".

ونفى رمضان صبحي علمه بتواصل مسئولو النادي الأهلي مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لتمديد إعارته مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد استمرار عقود اللاعبين المعارين خلال الفترة المقبلة لتوقف النشاط الكروي حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا.

وطالب رمضان صبحي جماهير النادي الأهلي بعدم الغضب منه، لأنه يريد مواصلة مشواره في عالم الاحتراف حيث أكد أنه جاهز للعودة إلى المشاركة في المباريات مع الأحمر فور استئناف النشاط الكروي من جديد.

أخبار تهمك

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 12 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ ساعتين

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ ساعة و 21 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر