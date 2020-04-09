رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي ويرفض البقاء مع الفريق









تحدث رمضان صبحي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن عدم رغبته في الاستمرار مع الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





تصريحات رمضان صبحي





وتحدث رمضان صبحي عبر برنامج "البريمو" : "أنا أتمنى الإستمرار في رحلتي الأوروبية، لازلت في سن صغير يسمح لي بمواصلة مشواري الأوروبي".





وتابع صبحي : "ما زال حلمي هو اللعب في أوروبا سواء في الدوري الإيطالي أو العودة للدوري الإنجليزي".





ونفى رمضان صبحي علمه بتواصل مسئولو النادي الأهلي مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي لتمديد إعارته مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أكد استمرار عقود اللاعبين المعارين خلال الفترة المقبلة لتوقف النشاط الكروي حالياً بسبب انتشار فيروس كورونا.



