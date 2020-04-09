اجتماع جديد ورسائل نصية.. آخر تطورات منحة الـ"500 جنيه"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية المسؤولة عن صرف الـ500 جنيه للعمال غير المنتظمة اليوم الخميس.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية " cbc " أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف المستفيدين، وتحديد الفروع التي سيتم الصرف منها، ونزولهم تباعا وبشكل منتظم حتى لا يتسببون في زحام أمام البنوك، مؤكدا أن هناك حالات تم رصدها غير مستحقة، وأن كل من سجلوا تخطوا المليون ونصف تقريبا.





كانت الحكومة المصرية قد أعلنت تقديم منحة قدرها 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، ضمن إجراءاتها لدعم هذه الفئة والتخفيف من آثار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.