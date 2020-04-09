عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه سوف يمنح لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مهلة لاتخاذ قرار بشأن مسابقة الدوري هذا الموسم.





وأوضح مرتضى أنه أمهل الاتحاد حتى يوم 14 أبريل من أجل استئناف النشاط أو إلغاء الدوري الممتاز.





وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية، "انتظر إخطارًا من اتحاد الكرة المصري قبل يوم 14 أبريل لإنهاء الدوري، رغم تعليق المسابقة حتى نهاية الشهر بقرار رسمي".





واستكمل، "14 أبريل هو حد أقصى لرد للجنة اتحاد الكرة، ولو لم يصلنا منهم إخطار بإلغاء الدوري فالمسابقة بالنسبة لنا منتهية، مختمما، بعد انتهاء المهلة سيكون الدوري لاغي بالنسبة للزمالك، الموضوع مُنتهي".



