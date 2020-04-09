Advertisements

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:48 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أمل الحلفاوي
شدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أنه سوف يمنح لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مهلة لاتخاذ قرار بشأن مسابقة الدوري هذا الموسم.

وأوضح مرتضى أنه أمهل الاتحاد حتى يوم 14 أبريل من أجل استئناف النشاط أو إلغاء الدوري الممتاز.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات صحفية، "انتظر إخطارًا من اتحاد الكرة المصري قبل يوم 14 أبريل لإنهاء الدوري، رغم تعليق المسابقة حتى نهاية الشهر بقرار رسمي".

واستكمل، "14 أبريل هو حد أقصى لرد للجنة اتحاد الكرة، ولو لم يصلنا منهم إخطار بإلغاء الدوري فالمسابقة بالنسبة لنا منتهية، مختمما، بعد انتهاء المهلة سيكون الدوري لاغي بالنسبة للزمالك، الموضوع مُنتهي".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أعلن تعليق النشاط الكروي حتى نهاية أبريل الجاري تماشيًا مع قرارات مجلس الوزراء المصري للحد من انتشار فيروس كورونا.

أخبار تهمك

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ ساعتين

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 15 ساعة

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تجاوز إصابات "كورونا" للمليون و 500 ألف على مستوى العالم

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ ساعة و 21 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

08:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر