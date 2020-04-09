Advertisements

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:53 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت لليوم الثاني على التوالي حوالي 2000 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.
الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الولايات المتحدة الفيروس كورونا ألفجر أخبار

أخبار تهمك

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ أقل من نصف ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الجيش الوطني الليبي يسقط طائرتين تركيتين مسيرتين

منذ ساعة و نصف

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 10 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 7 ساعات

ترامب يزف بشرى سارة لشعبه بشأن كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الكشف عن وجهة شريف إكرامي القادمة بعد الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الصين تعلن إحصائية جديد لضحايا فيروس كورونا

بيلاروسيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

عاجل.. ولاية مريلاند الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا

أمريكا تعلن وفاة أول طفل أقل من 18 سنة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل 655 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5690 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

01:34 م

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

11:41 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر