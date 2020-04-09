أسطورة ليفربول كاراجر: صلاح من ماني في هذا الجانب









تحدث الأسطورة جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، عن المقارنة بين الجناح المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني لاعبا الريدز.





تصريحات الأسطورة جيمي كاراجر





ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" تصريحات الأسطورة جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق: "أعتقد أن صلاح قدم مواسم أفضل (من الحالي) مع ليفربول، وتحديدًا موسميه السابقين:.





وأضاف أسطورة الريدز: " صلاح لا زال ينافس على لقب الهداف، رغم أن منافسيه لا يلعبون مثله على اليمين، وإنما في قلب الهجوم".





وأضاف جيمي كاراجر: "أفكر كثيرًا، لكني لا أرى أي لاعب آخر يلعب على الجانب الأيمن في البريميرليج، ويفعل ما يفعله صلاح".





وعن المقارنة بين صلاح وماني ذكر لاعب ليفربول الإنجليزي السابق : "ماني ليس هدافًا مثل صلاح، الذي أراه هدافًا حقيقيًا، ويتطلع إلى التسجيل في كل مباراة.. ماني يشارك أكثر في اللعب العام".





وساهم صلاح في 29 هدفًا خلال 40 مباراة بقميص ليفربول، في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 20 وصنع 9.



