داليدا خليل ترد على منتقديها.. وتمدح هؤلاء (فيديو)

خرجت الفنانة داليدا خليل عن صمتها وذلك بعدما تعرضت لعدة انتقادات خلال الفترة الأخيرة.وقالت داليدا في لقاء أون لاين لها عبر برنامج ذا انسيدر بالعربي: بعرف إن هناك أشخاص لم يحبوا هذا النجاح الذي حققته في هذه الفترة، وأتمنى أن يشاهدوا كل لقاءاتي الأخيرة لأن حرام أن نجني على أي شخص يحاول أن يبذل مجهود سواء أنا ام زملائي.وأضافت انها تتشرف بالعمل مع بعض الفنانين وابرزهم القدير بسام كوسا ورواد عليو و مروان بركات.يذكر أن ذاليدا خليل تحصد نجاح مشاركتها في مسلسل سر ويضم العمل الدرامي إلى جانب خليل في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية ووسام حنّا وفادي إبرهيم وناتاشا شوفاني وجوي هاني، والفنانة السورية رواد عليو.