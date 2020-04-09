إسلام زكي يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس "مش هعيش".. ويوجه رسالة لكارول سماحة

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الملحن إسلام زكي، ملحن حقق نجاحا كبيرا وخاصة الفترة الأخيرة في أغنية النجمة كارول سماحة والتي تحمل اسم "مش هعيش" وحققت مليون مشاهدة وكان لـ 'الفجر الفني' هذا الحوار معه:





كيف بدأت فكرة الأغنية والتعاون مع كارول؟



البداية كانت بمكالمة من جاد شويري وقال لي أغنية "سجن القلق" حصلت على إعجاب كارول وكانت منبهرة جدا بالأغنية.



"سجن القلق" هذا كان الاسم القديم للأغنية قبل أن يتم إعادة تسميتها مرة أخرى، والحقيقة كنت سعيد جدا أن كارول ستقوم بغنائها لأنه لم يكن سيقوم بغنائها أحد مثل كارول.



ما هي كواليس تغيير اسم الأغنية؟



أمير طعيمة عندما كتب الأغنية قال لي "بعتلك أغنية ملغمة" وهي سجن القلق لكن كارول شعرت أن الاسم سيكون ثقيلا نوعا ما على المستوى السمعي، وبحثنا على أكثر اسم يتردد داخل الأغنية ووجدنا أن كلمة " مش هعيش" هي الأكثر تداولا داخل الأغنية.



ما السبب وراء كثرة تأجيل طرح الأغنية قبل طرحها؟



قمت بعمل تصويت على السوشيال ميديا بشأن إمكانية طرح الأغنية من عدمه ووجدت الناس يريدون رؤية الفيديو كليب ورأيت أن هذا الوقت هو المناسب لطرح الأغنية لأن الناس يريدون رؤية الفيديو كليب من إخراج جاد شويري والحمد لله لاقى ردود أفعال مميزة جدا.





كيف رأيت ردود الأفعال على الأغنية؟



سعيد جدا بردود الأفعال خاصة أنها ردود إيجابية للغاية وصوت كارول أضاف كثيرل للأغنية وهي ممثلة شاطرة جدا والجمهور شعر بذلك.





الكثير من الجماهير اعتقدوا أن الأغنية بسبب أزمة الكورونا نتيجة اسمها ماردك؟



الأغنية تم تصويرها قبل أزمة وكورونا وتم تسميتها بهذا الاسم بسبب أحداث الأغنية.



ما رأيك في حفلات اللايف خلال الفترة الأخيرة بعد أزمة كورونا؟



أعتقد أنها فكرة رائعة وتساعد أيضا على توعية الناس بخطورة الكورونا، وسعيد جدا بتكاتف الفنانين والرياضيين خلال هذه الأزمة.



ما هي أعمالك الفترة المقبلة؟



الألبوم يضم 10 أغاني جميعهم من ألحاني وكلمات تامر حسين ومحمد حسن وعدد كبير من الشعراء وعدد كبير من الموزعين.



ومع الفنان تامر حسني هناك أغنية "قد الفراق" من كلمات تامر حسني وألحاني وتوزيعي، وهناك أغنية مع هيفاء وهبي لكن لم نستقر على اسم الأغنية.



وجه كلمة لكارول سماحة بعد التعاون الثالث معها؟



أتمنى أن يكون كل الفنانين مثلك، أنتي فنانة رائعة ومحترفة جدا.