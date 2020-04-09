Netflix تعلن خطتها لتطوير المحتوي وتحديث أدوات الرقابة للأهالي

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اعلنت Netflix اليوم على تطوير وتحديث أدوات الرقابة للأهالي بهدف منح الآباء والأمهات أدوات الرقابة التي يحتاجونها لاتّخاذ القرارات الصحيحة لعائلاتهم، وذلك استنادًا إلى التقييمات والآراء التي اقترحها أعضاء Netflix.





وتعتبر Netflix أنّ لكل عائلة ذوقها الخاص الذي يميّزها ، ولهذا السبب تستثمر في أفضل أنواع المحتوى الخاص بالعائلات والأطفال من جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك أفلام ومسلسلات مثل:







كلاوس: تنشأ صداقة غير متوقعة بين ساعي بريد أناني وصانع ألعاب منعزل، فيبعثان الأمل في بلدة باردة ومظلمة تفتقر بشدّة إلى البهجة... فماذا فعلا؟



أرض النفاق : يقابل رجل مُجدّ، يعمل في وظيفة محدودة الدّخل، طبيبًا غامضًا يبيع له حبوبًا تمنحه قوّة خارقة... ولكنّها تقلب حياته رأسًا على عقب.



Glee: ما بين آلام العلاقات والهجمات الشخصية من مدربة تشجيع لئيمة، يقاتل معلم ليصنع أبطالًا من أعضاء نادي غناء متواضع.



بطلي الصغير : تعتزم أمّ مترمّلة كشف الغموض الذي يحيط بالقوى الخارقة الناشئة لدى ابنها اليافع، مع الاحتفاظ بمواهبه الاستثنائية في طيّ الكتمان.



Full House : تنشأ الشقيقات "دي جي" و "ستيفاني" و "ميشيل" في كنف ثلاثة آباء متفانين في رعايتهن: والدهن الأرمل، وأعز أصدقائه الأبله، وعمهن الرائع.









