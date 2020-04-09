بسبب العودة لتدريبات توتنهام.. مورينيو يعتذر بعد كسره الحجر الصحي









اعتذر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن كسره للحجر الصحي، والعودة لتدريبات توتنهام في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وكان مورينيو قد عقد جلسة تدريب لثلاثي توتنهام ندومبيلي وسانشيز وسيسينيون، وتلقى على أثرها العديد من الانتقادات، لانه من المفترض أن تكون جميع الملاعب مغلقة بسبب فيروس كوفيد 19.





وقال مورينيو خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية:" اعتذر لكم، هذا لم يكن يتماشى ما حدث مع بروتوكول الحكومة".





وتابع:" يجب جميعا أن نلتزم بالنصائح الحكومية، ويجب أن يكون الاتصال بأفراد أسرتنا فقط".



