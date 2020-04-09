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ماني يتحدث عن نشأته وظروف وفاة والده وتخليه عن التعليم

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:43 ص
ماني
ماني
ريهام عبدالمحسن

تحدث السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي عن ظروف نشأته التي غيرت فيه وعائلته الكثير وظروف وفاة والده بالإضافة إلى تخليه عن التعليم من أجل السعي وراء حلمه واحترافه كرة القدم.
وعن أكثر اللحظات قسوة في حياته، قال ماني أثناء فيلم وثائقي عن حياته: "كنت في السابعة من عمري وتوجهنا للعب الكرة فاقترب ابن عمي وقال لي: ساديو، توفي والدك. أجبته حقًا؟ بالتأكيد أنت تمزح، لم أستطع فهم ذلك وقتها".
وأضاف: "قبل وفاته كان أبي يعاني من مرض لبضع أسابيع وتلقى بعض الأدوية التقليدية التي أبقته معنا لمدة ثلاثة إلى أربعة شهور إلا أن المرض عاوده من جديد".
وتابع: "لم يكن هناك مستشفى في قريتنا ببامبالي لذا كان عليه أن يتوجه إلى القرية المجاورة لمحاولة إنقاذ حياته".
وأردف قائلاً: "عندما كنت صغيرًا كان والدي يقول لي دائمًا إنه فخور بي. كان يملك قلبا كبيرا وتأثرت بوفاته بشدة وكذلك كل أفراد عائلتي وقلت لنفسي وقتها عليّ الآن مساعدة والدتي وبذل قصارى جهدي".
واستطرد قائلا:"الظروف التي صاحبت وفاة والدي كانت السبب الرئيسي في بناء مستشفي في قريتي. أتذكر أيضًا أن شقيقتي ولدت في المنزل لعدم وجود مستشفى في قريتنا، لقد كان الوضع محزنًا للغاية".
وواصل:"فشلت في إقناع عائلتي بالسماح لي بالتخلي عن تعليمي حتى أتمكن من متابعة طموحي في أن أصبح لاعب كرة قدم محترف لذلك هربت من المنزل عندما كنت في الخامسة عشر من عمري بمساعدة صديق الطفولة لوك جيبون".
وأضاف: "كان الأمر صعباً، فلم يكن لدي أي شخص يدفعني لتحقيق حلمي لكنني لم أتوقف أبدًا عن محاولة الوصول إليه، كنت شجاعًا حقًا بأن أترك عائلتي في القرية وأذهب إلى داكار".
واختتم ماني تصريحاته قائلاً:"كنت أعلم أن بإمكاني النجاح، بدأت عائلتي تتفهم الأمر وعرفت أنني لا أريد أي شيء آخر، كانوا يعلمون أنه ليس لديهم خيار لذلك ساعدوني".

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