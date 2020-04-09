غفران محمد تكشف تفاصيل شخصيتها في قوت القلوب (فيديو)

الممثلة الشابة غفران محمد : طالعة بدور الصديقة الشيطانة اللي بتسخن صحبتها وتشجعها على الشر #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

كشفت الممثلة غفران محمد عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل قوت القلوب وأوضحت أنها تجسد دور فتاة سيئة وتحرض صديقتها على الشر.وقالت غفران في لقاء لها عبر برنامج عين على شاشة الحياة إنها تقدم دور فتاة تدعى لوجي وهي إبنة رجل أعمال وتفسد حياة صديقتها.يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.