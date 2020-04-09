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رئيس جامعة بني سويف: جاهزون لمواجهة كورونا بـ1200 غرفة

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:20 ص
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
كشف الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، عن استعدادات الجامعة، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا.
وأوضح "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يعرض عبر القناة الأولى، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الأربعاء، أن الدولة أصدرت تعليمات بالاستفادة من كافة الإمكانيات الطبية والجامعية لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 4 مدن جامعية بإجمالي 1200 غرفة، لاستقبال حالات العزل.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى عمل صيانة لكافة أجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة، معقبا: "على أتم استعداد للتعامل حال الاحتياج لها لا قدر الله".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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