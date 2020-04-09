الزمالك يكشف حقيقة اهتمامه بقائد الأهلي





كشف أمير مرتضى منصور المشرف على فريق كرة القدم في الزمالك حقيقة أنباء مفاوضات النادي الأبيض مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي، حيث أكدت تقارير صحفية مؤخرًا توقيع عاشور للزمالك لمدة موسمين وذلك بعد قرار الأهلي بعدم تجديد عقد قائده حسام عاشور وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال أمير في تصريحات صحفية:"حسام عاشور خارج حسابات الزمالك الفترة المقبلة، ولم ولن نفاوضه".

وكشفت تقارير صحفية في الشهر الماضي أن حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الجونة دخل في مفاوضات مع حسام عاشور نجم وقائد الأهلي.

وأكدت التقارير الصحفية أن حسام غالي قام بجس نبض حسام عاشور بشأن ضمه إلى صفوف الجونة في الموسم الجديد لمدة موسم وذلك في ظل رغبته في اللعب داخل المستطيل الأخضر.