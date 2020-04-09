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محمد رجب يغازل جمهوره بصورة جديدة له برفقة أصدقائه عبر 'إنستجرام'

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:59 ص
محمد رجب
محمد رجب
روان هيثم
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "رجب" في هذه الصورة برفقة أصدقاءه، ولم يكتب أي شئ على هذه الصورة.

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: أنت العشق يا رجب، بموت فيك وبحب كل أعمالك يا رائع.

يذكر أن أخر الأعمال التي شارك بها "رجب" في مسلسل الأخ الكبير، الذي دارت أحداثه في حي شعبي، وشارك في بطولته كلا من هبة مجدي، هاجر أحمد، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، ايهاب فهمي، أشرف زكي، وأخرون.

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