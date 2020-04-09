هايدي رفعت: وجود ماجدة زكي يقضي على خوفي أثناء التصوير (فيديو)

الممثلة الشابة هايدي رفعت : الفنانة ماجدة زكي من أسباب اني مش خايفة وانا بمثل وشرف عظيم الشغل مع ا. مجدي أبو عميره #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

كشفت الممثلة الشابة هايدي رفعت عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل قوت القلوب وأوضحت أنها تجسد دور فتاة تحب السوشيال ميديا والتمثيل والضحك.وقالت هايدي في لقاء لها عبر برنامج عين على شاشة الحياة إنها تقدم دور فتاة تدعى فاتن ومولعة بالتمثيل وخفيفة الظل، وتوجهت بالشكر إلى الفنانة القديرة ماجدة زكي وذلك لأنها تعطيها دافعًا قويًا للعمل بدون خوف وتعطي لها مساحة للابتكار.يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.