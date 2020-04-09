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بعد حفل نصف شعبان محمد ثروت يتصدر قائمة تريند جوجل

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
قدم المطرب محمد ثروت، للمرة الأولى حفلة إنشاد ديني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يتويوب" مما جعله يتصدر مؤشرات البحث "جوجل".

وقام محمد ثروت، الحفل الغنائي بدون جمهور، وذلك وفقا الإجراءات الوقائية لمنع انتشار كورونا، وبمناسبة ليلة النصف من شعبان.

وعرضت قناة صدى البلد 30 دقيقة من الحفل، شارك فيه عدد من نجوم الانشاد والطرب.

وكانت الحفل تحت عنوان" ماجاة ليلة النصف من شعبان" وتضمن الحفل مختارات من أشهر الأعمال الروحانية مثل: "قمرًا سيدنا النبي" و"يا مالك القدر" و"لاجل النبي" و"مولاي".

ومن نجوم الإنشاد الذين شاركوا في الحفل المنشد مصطفى عاطف، والمنشد وائل الفشني، وتجمعوا للمرة الأولى.

ومن الجدير بالذكر أن المطرب محمد ثروت، طلب من جمهوره الإلتزام في البيوت لمنع انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد والعمل على القضاء عليه.

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