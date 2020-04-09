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مطران طنطا للروم الأرثوذكس عن "أحد الشعانين": افتقدنا هذا المشهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن مشهد الاحتفال بـ"أحد الشعانين"، والمعروف بأسم "أحد السعف"؛ بجوار كنائسنا افتقدناه في مصر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالب "أنطونيو"، في تدوينة له، الأربعاء، على حسابة الشخصي؛ عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الجميع برفع الصلوات والتضرعات إلى الله عن بلدنا الحبيبة مصر والعالم أجمع هذا الوباء الخبيث، حتى يرفع الشعب السعف وأغصان الزيتون وهم يهتفون: "أوصنا يا ابن داود في الأعالي مُبارك الأتي باسم الرب". 

بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس تتبرع بـ200 ألف جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر"
في سياق آخر، اجتمعت اللجنة المصغرة للمجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، مكونة من خمسة مطارنة مصر (طنطا، مصر الجديدة، بورسعيد، الإسماعلية، ونفكراتوس غرب فرع رشيد) برئاسة غبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، الثلاثاء، لبحث ترتيبات الخدمات في الكنائس خلال إسبوع الآلام العظيم وعيد القيامة المجديد.

وقرر المجمع المقدس بالتبرع بملغ 200 ألف جنيهًا مصريًا لصالح صندوق "تحيا مصر"، المخصص لجمع التبرعات من أجل مكافحة الفيروس التاجي Covid-19، برعاية المرضى وشراء المعدات الطبية والتمريضية. على أن يودع هذا المبلغ في حساب الصندوق.

وأشار المجمع إلى أن هذه التقدمة و"إن كانت صغيرة إنما هي تجسيد لشعورنا بمسؤليتنا ودورنا لمساندة ومشاركة الدولة المصرية في الأوقات الصعبة".

وأكد، أن "كنيستنا في جميع صلواتها ترفع الدعاء إلى الله أن يحمي أرض مصر وافريقيا وشعوبها والعالم والبشرية جمعاء من الأمراض والأوبئة والزلازل وغضب الطبيعة ومن الأعداء".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

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