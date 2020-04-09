فراس سعيد: أشارك في مسلسل قوت القلوب وأجسد شخصية الأب الشديد

الفنان فيراس سعيد : دوري مش شرير في المسلسل بقدر ما أنا أب حريص زيادة وشديد مع بنته ودا مختلف عن حقيقتي #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

كشف الممثل فراس سعيد عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في مسلسل قوت القلوب وأوضح أنه يجسد دور رجل يدعى سليم.وقال فراس في لقاء لها عبر برنامج عين على شاشة الحياة إنه يقدم شخصية الأب الشديد في تعامله مع نجلته، معلقًا: دور رجل مش شرير ولكنه بيربي بنته لوحده بدون وجود زوجة، وهو رجل دقة قديمة في طريقة تعامله.يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.