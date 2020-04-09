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جامعة القاهرة: مستشفياتنا جاهزة لاستقبال حالات كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
قال محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بدون أعراض.
وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc" الأربعاء، أن جامعة القاهرة لديها منظومة متكاملة من المستشفيات، منها مستشفى المنيل الجامعي وقصر العيني الفرنساوي وقصر العيني القديم ومستشفيات الأطفال، وكل هذه جاهزة ويتم تعقيمها.

وأشار إلى أن هناك برتوكولات متفق عليها عالميا للوقاية مكافحة العدوي بالمستشفيات، مضيفا أنه تم تشكيل لجنتين لمراجعة هذه البرتوكولات، ومدى تطبيقها وهناك عمليات تعقيم يوميه تتم في المستشفيات.

الوضع الوبائي في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.

وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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