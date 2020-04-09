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خالد زكي: شخصية جابر الطاحون في قوت القلوب شريرة وتصل للإجرام

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:39 ص
خالد زكي
خالد زكي
لمياء علي
كشفت الفنان خالد زكي عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها في مسلسل قوت القلوب وأوضح أنه يجسد دور رجل يدعى جابر طاحون.

وقال زكي في لقاء له عبر برنامج عين على شاشة الحياة إن جابر الطاحون رجل فاسد وشرير ويصل إلى حد الإجرام، ولكن هذا الشر لم يظهر سوى بعدما يتراجع عن هذا الطريق ويبدأ من حوله في ملاحظة أشياء تدل على شره.

يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

 

الفنان خالد زكي : شخصية جابر الطاحون شريرة ولكن ظهوره في المسلسل بعد تراجعه عن هذا الطريق ولكن بيطلع حاجات تدل على شره بالمسلسل #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة

تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

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