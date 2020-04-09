محمد أنور يوضح قصة تحدى رونالدو وميسي ومحمد صلاح (فيديو)



حكاية الفيديو اللي محمد أنور عمله واتحدى فيه ميسي ومحمد صلاح وكريستيانو رونالد ! #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

يشارك الفنان محمد أنور في مسلسل قوت القلوب أمام النجمة ماجدة زكي، والذي يعرض حاليُا عبر شاشة الحياة.وتحدث أنور في لقاء له عبر برنامج عين على شاشة الحياة عن الفيديو الذي انتشر له وهو يتحدى من خلاله كلا من محمد صلاح وكريستيانو رونالد وميسي، وقال إنه يحمل كواليس كوميدية كثيرة وتمنى أن يقبل كل هؤلاء التحدي الخاص به ويشاركونه.يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، محمد أنور وإفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.