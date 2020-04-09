شاهد.. حلا شيحة بالحجاب مع ابنها

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تحرص الفنانة حلا شيحة على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور خاصة بها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت حلا شيحة صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت حلا في الصورة مرتدية الحجاب ومعها ابنها أحمد، وعلقت على الصورة قائلة"أنا وأحمد كنا بندعي مع بعض مفيش أجمل من الدعاء بيقين".





يشار إلى أن حلا شيحة قدمت فى شهر رمضان الماضى مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان كأول عمل لها بعد عودتها إلى التمثيل بعد سنوات من الاعتزال، وشارك فى العمل، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى.