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أحمد العوضي يروج لمسلسله الرمضاني "الاختيار"

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:11 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "العوضي في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "الاختيار"، وكتب على هذه الصورة قائلا: "الاختيار".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: بالتوفيق يا نجم ربنا معاك يارب وتحقق كل اللي تتمناه.

يذكر أن "العوضي" سوف يخوض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في مسلسل "ونحب تاني ليه" الدي تدور أحداثه في اطار كوميدي.

ويشارك في بطولته كلا من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، عماد رشاد، احمد سعيد عبد الغني، وأخرون.

 
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كواليس المسلسل الاختيار أحمد العوضي

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