بالأرقام.. ماذا قدم البرازيلي "نيمار" مع باريس سان جيرمان قبل أزمة "كورونا"





يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع لاعبه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني بالموسم المقبل.





وكان نيمار رحل عن نادي برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.





ودخل نادي برشلونة في مفاوضات مكثفة مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي للتعاقد مع "نيمار" لكن باءت محاولات النادي الكتالوني بالفشل، بعدما تمسك مسئولي النادي الباريسي باستمرار اللاعب مع الفريق على أمل المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يضع نيمار دا سيلفا على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني، حيث يرغب الأرجنتيني ليونيل ميسي عودة اللاعب البرازيلي للبرسا الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولة وخاصة دوري أبطال أوروبا.





ماذا قدم "نيمار" منذ رحيله عن برشلونة؟





خاض البرازيلي نيمار دا سيلفا 80 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ إنضمامه للفريق عام 2017، بإجمالي دقائق لعب فعلية 6954 دقيقة، وسجل 69 هدفًا، وصنع 39 هدفًا، وحصل على 19 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد مرتين.





شارك النجم البرازيلي في 52 مباراة مع باريس سان جيرمان في بطولة الدوري الفرنسي، سجل 47 هدفا، وصنع 27 هدفًا، بينما خاض 17 مباراة في دوري أبطال أوروبا، وسجل 14 هدفا، وصنع 7 أهداف أخري.





ولعب نيمار 5 مباريات بكأس فرنسا، سجل 5 أهداف، وصنع 3 أهداف، بينما شارك في 5 مباريات بكأس الدوري الفرنسي، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، وخاض مباراة وحيدة ببطولة كأس السوبر الفرنسي.





أما في الموسم الحالي خاض نيمار 22 مباراة في مختلف البطولات قبل توقف النشاط الرياضي، وسجل 18 هدفا، وصنع 10 أهداف في إجمال دقائق لعب فعلية (1906 دقيقة).





توج البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان بعدة ألقاب وبطولات، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس السوبر مرتين، وكأس فرنسا مرة، وكأس الدوري الفرنسي مرة.



