محمد أنور: عاوز أعمل فورمة في الجيم وأقدم أكشن بالسينما



الفنان محمد أنور : عندي حلم أعمل فورمة في الجيم وافتح لنفسي سكة أدوار الأكشن في السينما #عين #مسلسل_قوت_القلوب #قناة_الحياة تم النشر بواسطة ‏قناة الحياة‏ في الأربعاء، ٨ أبريل ٢٠٢٠

يشارك الفنان محمد أنور في مسلسل قوت القلوب أمام النجمة ماجدة زكي، والذي يعرض حاليُا عبر شاشة الحياة.وقال محمد أنور إن لديه حلم أن يتمرن بالجيم ولديه الرغبة الشديدة في ذلك ولكن يمتلكه شعور بالكسل، ويتمنى ان يقدم أدوار اكشن بالسينما خلال الفترة المقبلة.كما تحدث أنور في لقاء له عبر برنامج عين على شاشة الحياة عن الفيديو الذي انتشر له وهو يتحدى من خلاله كلا من محمد صلاح وكريستيانو رونالد وميسي، وقال إنه يحمل كواليس كوميدية كثيرة وتمنى أن يقبل كل هؤلاء التحدي الخاص به ويشاركونه.يذكر أن مسلسل "قوت القلوب"، يعرض حاليا على قناة الحياة، وهو من بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهرالصايغ، رانيا فريد شوقى، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمرعلام، محمد أنور و إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.