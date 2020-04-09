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كريسبو: عظمة ميسي تتجاوز الفوز بكأس العالم

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:02 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي


امتدح اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق كريسبو النجم العالمي لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني في تصريحات صحفية اليوم.

وقال كريسبو:" عظمة ميسي تتجاوز الفوز ببطولة كأس العالم كرة القدم هي التي تدين لميسي، بصفتي أرجنتينياً أريد أن أرى ميسي بطل العالم ليو هو رجل كان على مستوى عالي جداً لسنوات عديدة مع منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة يتلقى الضربات ثم ينهض ويواصل العمل".

وأضاف النجم الدولي الأرجنتيني:"ليو ميسي أبعد بكثير من كونه لاعب أو رياضي ناجح هو أكثر من مُجرد ذلك بكثير من الصعب جداً أن تكون ليو ميسي هو ومارادونا من المُستحيل أن تعرف ما الذي يفكرون به داخل الملعب".

يذكر أن اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم تألقه مع نادي برشلونة الاسباني و فوزه بجميع البطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الاسباني الممتاز بينما فشل ميسي في تحقيق أي بطولة قارية مع منتخب الارجنيتن خلال السنوات الماضية.

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