كريسبو: عظمة ميسي تتجاوز الفوز بكأس العالم









امتدح اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق كريسبو النجم العالمي لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني في تصريحات صحفية اليوم.





وقال كريسبو:" عظمة ميسي تتجاوز الفوز ببطولة كأس العالم كرة القدم هي التي تدين لميسي، بصفتي أرجنتينياً أريد أن أرى ميسي بطل العالم ليو هو رجل كان على مستوى عالي جداً لسنوات عديدة مع منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة يتلقى الضربات ثم ينهض ويواصل العمل".





وأضاف النجم الدولي الأرجنتيني:"ليو ميسي أبعد بكثير من كونه لاعب أو رياضي ناجح هو أكثر من مُجرد ذلك بكثير من الصعب جداً أن تكون ليو ميسي هو ومارادونا من المُستحيل أن تعرف ما الذي يفكرون به داخل الملعب".



