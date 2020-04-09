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كلوب : قبعة بيسبول كانت سببًا في رفضي لماني

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:15 ص
كلوب وماني
كلوب وماني
ريهام عبدالمحسن

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزى عن كواليس رفضه التعاقد مع السنغالي ساديو ماني نجم الفريق عندما كان مديراً فنياً لبروسيا دورتموند الألماني.
وقال كلوب في ظهوره أثناء فيلم وثائقي عن ساديو ماني بعنوان (صُنع في السنغال) :" عُرض علي التعاقد مع ماني في عام 2014 لكني صرفت النظر عن الأمر بعد أن شاهدته وهو يرتدى قبعة لعبة البيسبول".
وأدرك كلوب خطأه القديم بعد سنوات وقام بتصحيحه بعد توليه قياد  ليفربول في عام 2015 وطلب التعاقد مع ماني الذي كان لاعباً في ساوثهامبتون في 2016 ليعرض ليفربول مبلغ 34 مليون جنيه إسترليني لساوثهامبتون الذي وافق على العرض.
ويعتبر ساديو ماني من أبرز العناصر في ليفربول في الفترة الحالية كما ساهم في تتويج الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في الموسم الماضي بالإضافة إلى بطولة كأس العالم للأندية، كنا ساهم في احتلال الليفر صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه.
وشارك النجم السنغالي مع ليفربول حتى الآن في 161 مباراة، سجل خلالها 77 هدفا وصنع 34 أهداف أخرى وحصل على لقب هداف النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا بالتساوي مع زميله في الفريق المصري محمد صلاح والجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم آرسنال.

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