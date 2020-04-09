Advertisements

آخرهم ريال مدريد.. أندية لجأت لتخفيض الرواتب بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:18 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أميرة فطيم


تسبب فيروس كورونا "كوفيد 19" في إصابة العالم بشلل تام في كافة نواحي الحياة، إلى جانب تعطيل الأحداث الرياضية العالمية؛ بعد انتشاره في أكثر من ثلث الكرة الأرضية، وارتفاع عدد المصابين والوفيات بشكل كبير.

ولجأت العديد من الأندية إلى خفض رواتب لاعبيها، لمواجهة الأزمة الاقتصادية لتوقف المنافسات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الأندية التي لجأت لتخفيض رواتب لاعبيها بسبب كورونا:-

ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، خفض رواتب لاعبيه وموظفيه، بنسبة تتراوح بين 10 % إلى 20 %، لمواجهة التبعات المالية لتوقف النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا.

برشلونة

قررت إدارة نادي برشلونة خفض رواتب اللاعبين  بنسبة تصل إلى 70%، إلى جانب عزم الإدارة دفع تعويضات للاعبين عقب إنتهاء الأزمة الحالية التي يواجهها العالم بسبب الوباء المستجد.

توتنهام

أعلن دانييل ليفي، مالك نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن خفض رواتب الموظفين والمديرين في النادي بنسية 20%، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أتلتيكو مدريد

قرر نادي أتليتكو مدريد برئاسة ميجيل أنخيل جيل، خصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني، لمواجهة الوضع الطارئ الذي يتعرض له العالم.


سبارتاك موسكو

طالبوا لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي سبارتاك موسكو الروسي، بخفض رواتبهم بنسبة 40% خلال فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا.

إسبانيول

أعلن نادي عن خفض رواتب لاعبيه وموظفيه بنسبة 70%؛ في ظل توقف الدوريات بسبب فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرا.. ترامب يكشف عن أدوية جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مفكر: "كورونا" عبارة عن خطأ علمي فلت من يد الباحثين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 3 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 18 ساعة

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

منذ نصف ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 110 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالي الوفيات يتجاوز الـ 100

منذ حوالي 10 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إصابة ممرض بفيروس كورونا في معهد القلب.. و16 حالة مخالطة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:04 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

02:53 ص

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

05:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر