آخرهم ريال مدريد.. أندية لجأت لتخفيض الرواتب بسبب كورونا









تسبب فيروس كورونا "كوفيد 19" في إصابة العالم بشلل تام في كافة نواحي الحياة، إلى جانب تعطيل الأحداث الرياضية العالمية؛ بعد انتشاره في أكثر من ثلث الكرة الأرضية، وارتفاع عدد المصابين والوفيات بشكل كبير.





ولجأت العديد من الأندية إلى خفض رواتب لاعبيها، لمواجهة الأزمة الاقتصادية لتوقف المنافسات في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير الأندية التي لجأت لتخفيض رواتب لاعبيها بسبب كورونا:-





ريال مدريد





أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، خفض رواتب لاعبيه وموظفيه، بنسبة تتراوح بين 10 % إلى 20 %، لمواجهة التبعات المالية لتوقف النشاط الرياضي في ظل تفشي فيروس كورونا.





برشلونة





قررت إدارة نادي برشلونة خفض رواتب اللاعبين بنسبة تصل إلى 70%، إلى جانب عزم الإدارة دفع تعويضات للاعبين عقب إنتهاء الأزمة الحالية التي يواجهها العالم بسبب الوباء المستجد.





توتنهام





أعلن دانييل ليفي، مالك نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن خفض رواتب الموظفين والمديرين في النادي بنسية 20%، بعد توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا.





أتلتيكو مدريد





قرر نادي أتليتكو مدريد برئاسة ميجيل أنخيل جيل، خصم جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفني، لمواجهة الوضع الطارئ الذي يتعرض له العالم.









سبارتاك موسكو





طالبوا لاعبو الفريق الأول للكرة بنادي سبارتاك موسكو الروسي، بخفض رواتبهم بنسبة 40% خلال فترة التوقف الكروي بسبب فيروس كورونا.





إسبانيول



