خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

كشفت تقارير حديثة، عن خطر جديد يهدد حوالي نصف مليار شخص، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن منظمة "أوكسفام"، العالمية غير الحكومية، قولها إن نصف مليار شخص مهددون بالدخول تحت خط الفقر، بسبب توقف حركة الاقتصاد من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة: "هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم 10 سنوات إلى الوراء، لا بل 30 سنة في مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، عن منظمة "أوكسفام"، العالمية غير الحكومية، قولها إن نصف مليار شخص مهددون بالدخول تحت خط الفقر، بسبب توقف حركة الاقتصاد من أجل احتواء فيروس كورونا المستجد، مؤكدة: "هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم 10 سنوات إلى الوراء، لا بل 30 سنة في مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضاف التقرير الذي حمل اسم "ثمن الكرامة"، أن نصف مليار شخص في العالم، مهددون باللحاق بالفقراء إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرًا، مؤكدة على ضرورة تقديم مساعدات مالية للمتضررين ودعم الشركات الصغيرة، وربط دعم الشركات الكبيرة بالحفاظ على مصالح الفئات الضعيفة.

وأضاف التقرير الذي حمل اسم "ثمن الكرامة"، أن نصف مليار شخص في العالم، مهددون باللحاق بالفقراء إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرًا، مؤكدة على ضرورة تقديم مساعدات مالية للمتضررين ودعم الشركات الصغيرة، وربط دعم الشركات الكبيرة بالحفاظ على مصالح الفئات الضعيفة.

كما أوصت المنظمة، بزيادة المساعدات المقدمة للدول الأكثر فقرا، وزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ من أجل مساعدتها، داعية في نفس الوقت إلى إعفاء الدول الدول الأكثر فقرًا من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام.

كما أوصت المنظمة، بزيادة المساعدات المقدمة للدول الأكثر فقرا، وزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار ألف مليار دولار على الأقلّ من أجل مساعدتها، داعية في نفس الوقت إلى إعفاء الدول الدول الأكثر فقرًا من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام.





في السياق، قال مسؤول حملة أوكسفام في فرنسا، روبان غيتار: "يمكن لفرنسا أن تقرّر من دون إبطاء إعفاء البلدان النامية من سداد ديونها المستحقّة لها في العام 2020 لمساعدتها فورًا على التصدّي للأزمة".





فيروس كورونا يهدد العالم

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، المعروف بـ"كوفيد 19"، بدأ في منطقة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتل نحو 88 ألف شخص.





وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



