بعد توقف النشاط.. كشف حساب فايلر مع الأهلي









نجح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي، في كسر كافة الأرقام القياسية وتحقيق انطلاقة مميزة منذ تولى المسؤولية الفنية للشياطين الحمر في 31 أغسطس لعام 2019.





وقدم الأهلي آداء مبهر تحت قيادة فايلر في مختلف البطولات بالموسم الحالي 2019 / 2020، وذلك قبل تجميد النشاط الرياضي في مصر كإجراء احترازي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.





كشف حساب فايلر مع الأهلي:-





وقاد فايلر الأهلي خلال بطولة الدوري المصري الممتاز في 18 مباراة، حقق الفوز في 17 مواجهة وتعادل مرة وحيدة، فيما لم يتعرض الفريق لأي خسارة، وأحرز الفريق 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط، ليحتل بذلك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد في المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 32 نقطة.





وقدم أبناء فايلر آداء مشرف خلال مشاركتهم في بطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حجز الأهلي مقعده في دور نصف النهائي للبطولة، بعدما خاضا 10 مواجهات، والفوز في 6 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، فيما خسرا في مباراة واحدة، وسجل الفريق 16 هدفًا، واهتزت شباكه 5 مرات، وينتظر الفريق مباراة نارية أمام الوداد المغربي، في شهر مايو المقبل.





وتوج الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر بكأس السوبر المصري موسم 2017- 2018، بعدما أسقط غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، فيما خسر لقب البطولة لموسم 2018- 2019، بعد بنتيجة أربعة أهداف لثلاثة بركلات الترجيح.





وقاد فايلر فريق الأهلي في مباراة واحدة ببطولة كأس مصر أمام فريق بني سويف، ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة، واستطاع الأهلي أت يحقق فوزا ثمينا بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ ليخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 للبطولة.



