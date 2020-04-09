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تألق معتاد.. ماذا قدم ميسي مع برشلونة هذا الموسم؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:27 ص
ميسي
ميسي
حسام مجدي


انتشرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية التي تشير إلى احتمالية رحيل ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عن صفوف الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن سبب احتمالية رحيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري هو كثرة الخلافات بينه وبين إدارة النادي.

وكالعادة تألق الأسطوري ميسي يلفت الجميع له في كل موسم وعند إعلان رحيله عن صفوف برشلونة ستظهر العديد من الأندية المستعدة لدفع مبالغ ضخمة جدا للتعاقد معه.

وأظهرت بالفعل العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع ليونيل ميسي في نهاية الموسم الجاري في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي برشلونة أبرزها نادي مانشستر سيتي ونادي ميلان ونادي إنتر ميلان.

ويحتل ميسي حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 19 هدف وبفارق 5 أهداف عن كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد وصاحب المركز الثاني.

وقد شارك ليونيل ميسي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 12 هدف آخرين.

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