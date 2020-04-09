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ريال مدريد يعلن تخفيض رواتب اللاعبين في بيان رسمي

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:47 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، خلال بيان رسمي عن تخفيض جميع أجور اللاعبين والعاملين والموظفين بالنادي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

ويعاني جميع الفرق من حالة الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، والذي يعاني منه العالم أجمع.

وقال ريال مدريد خلال بيانه الرسمي:" تم الاتفاق على تخفيض جميع رواتب اللاعبين والعاملين والموظفين بين 10٪ و20٪، حسب الظروف التي تؤدي إلى إستكمال الموسم الحالي من عدمه".

وتابع:" اتفق كل من اللاعبون والمدربون في فريق ريال مدريد لكرة القدم الأول وكرة السلة، بجانب المدربين والمدراء التنفيذيين، على قرار تخفيض رواتبهم خلال الفترة المقبلة".

وواصل البيان:" القرار الذي اتخذه اللاعبون والعاملون والمدربون يتجنب الإجراءات الصادمة التي تؤثر على بقيه العمال"

وأتم البيان:" نشكر كل من حاول وساهم من أجل القضاء على فيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

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