12 إصابة × 3 سنوات.. البرازيلي نيمار "اللاعب الزجاجي" في باريس سان جيرمان





"اللاعب الزجاجي" لقب يُطلق على اللاعب الذي يتعرض للإصابات بشكل متكرر، مما يتسبب في ابتعاده عن الملاعب فترات طويلة ويؤثر على مستواه الفني، ويستحق البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي هذا اللقب بسبب كثرة تعرضه للإصابة خلال مشواره مع النادي الباريسي.





وعاني البرازيلي "نيمار" من الإصابات العديدة منذ رحيله عن نادي برشلونة وانضمامه لنادي باريس سان جيرمان في أغسطس لعام 2017 في صفقة قياسية كلفت النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي الكتالوني.





ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير، تعرض نيمار دا سيلفا لـ 12 إصابة خلال 3 أعوام تقريبا قضاها داخل حديقة الأمراء، وغاب عن 59 مباراة مع الفريق الباريسي، وبلغت مدة غياب النجم البرازيلي عن الملاعب بسبب الإصابات مع باريس 365 يومًا تقريبًا.





وتعتبر أطول مدة غياب لـ"نيمار" عن باريس سان جيرمان كانت في موسم 2017 / 2018، عندما تعرض لإصابة قوية بكسر في مشط القدم والتواء في الكاحل خلال مباراة فريقه ضد ليون بالدوري الفرنسي يوم 26 فبراير 2018، وغاب على إثرها 90 يومًا عن الملاعب ولم يشارك في 16 مباراة مع فريقه.





ويستعرض "الفجر الرياضي" إصابات البرازيلي "نيمار" خلال مشواره مع باريس سان جيرمان:-





- بداية إصابات نيمار مع باريس سان جيرمان كانت في 21 سبتمبر 2017 حيث أعلن النادي الباريسي تعرض اللاعب للإصابة بكدمة بسيطة وغاب على إثرها لمدة 4 أيام عن مباريات فريقه.





- في 2 نوفمبر لعام 2017 تعرض اللاعب للإصابة بكدمة أبعدته عن الملاعب 11 يومًا.





- اشتكي النجم البرازيلي من إصابة بكدمة بسيطة في 11 يناير 2018 وغاب عن الفريق الباريسي 4 أيام.





- تعرض "نيمار" لإصابة في الفخذ يوم 19 يناير 2018 وغاب عن الملاعب لمدة 6 أيام فقط.





- مسلسل إصابات نيمار لم يتوقف مع باريس سان جيرمان وتعرض لإصابة قوية عبارة عن كسر في مشط القدم والتواء بالكاحل في لقاء أولمبيك ليون يوم 26 فبراير 2018 وغاب عن الملاعب 90 يومًا





- عاودت الإصابات مطاردة نجم برشلونة السابق من جديد حيث تعرض لإصابة في عضلة الفخذ في 21 نوفمبر 2018 خلال مباراة ودية جمعت البرازيل مع الكاميرون، وغاب على إثرها 6 أيام.





- تجددت إصابة نيمار في عضلة الفخذ خلال مباراة فريقه ضد بوردو بالدوري الفرنسي يوم 3 ديسمبر 2018، واحتاج مدة علاج 19 يومًا قبل عودته للمشاركة بالمباريات.





- تعرض اللاعب لإصابة قوية في مشط القدم الأيمن خلال مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بكأس فرنسا يوم 24 يناير 2019، واحتاج 85 يومًا للعلاج قبل عودته للمشاركة في المباريات.





- في 6 يونيو 2019 تعرض نجم باريس سان جيرمان للإصابة بتمزق في أربطة الكاحل خلال مباراة ودية جمعت البرازيل مع قطر، وغاب عن الملاعب 63 يومًا، وتم استبعاده من المشاركة ببطولة كوبا أمريكا.





- اشتكي نيمار من إصابة بدنية في 10 أغسطس 2019 وابتعد 27 يومًا عن الملاعب ولم يشارك في 4 مباريات مع الفريق الباريسي.





- تعرض اللاعب للإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ودية جمعت منتخب البرازيل مع نظيره النيجيري في 13 أكتوبر 2019، وغاب لمدة 37 يومًا عن الملاعب ولم يشارك في 6 مباريات مع فريقه.





- آخر إصابة تعرض لها نيمار مع باريس سان جيرمان كانت إصابة على مستوي الغضروف خلال مباراة مونبيليه بالدوري الفرنسي في فبراير الماضي، وابتعد عن المباريات 13 يومًا.



