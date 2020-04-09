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نجم الشرطة العراقي على ردار الأهلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:51 ص
يستهدف النادى الأهلى الحصول على خدمات علاء مهاوى لاعب فريق الشرطة العراقي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك حسب ما أشارت قناة "الكأس" أن علاء مهاوي ظهير فريق الشرطة اقترب من الانتقال إلى الأهلي، عوضا عن رحيل أحمد فتحى، الذى أعلن رسميا مغادرته القلعة الحمراء عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

اللاعب العراقى يبلغ من العمر 23 عاما، وبدأ مسيرته الاحترافية بكرة القدم مع فريق الكهرباء ومنه انتقل إلى الزوراء عام 2014، وفى يوليو عام 2017.

وكان قد انضم مهاوي إلى صفوف فريق الباطن السعودى، وتم فسخ العقد بالتراضى بين الطرفين بعد 3 أشهر لينتقل بعدها إلى صفوف فريق الشرطة.

فيما شارك علاء مهاوي 39 مباراة دولية مع منتخب العراق بداية من مباراة أستراليا عام 2016، ولعب آخر مباراة مع منتخب أسود الرافدين أمام البحرين نوفمبر الماضى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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