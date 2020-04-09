الدوري الإنجليزي يواجه مصير مجهول بسبب كورونا

تواجه بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مصيرًا مجهولًا بالموسم الحالي، في ظل استمرار تعليق النشاط الرياضي في إنجلترا ودول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وخرجت بعض الأصوات خلال الأيام الماضية تطالب بإلغاء الموسم الحالي دون اعتماد بطل للبريميرليج، بينما طلب البعض الآخر اعتماد الترتيب الحالي للبطولة وتتويج ليفربول بلقب الدوري هذا الموسم باعتباره متصدرًا للترتيب بفارق كبير من النقاظ عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.





وأكد بيرباولو مارينو، المدير التنفيذى لنادى أودينيزى الإيطالى في تصريحات لموقع "فوتبول إيطاليا"، أن الدورى الإنجليزى الممتاز على وشك الإلغاء، بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا بشكل مرعب وحصد الآلاف من الإصابات والوفيات.





ويري أن إلغاء الدوري الإنجليزي هو الاحتمال الأقرب للموسم الحالي، بعد تعقد الأمور بسبب أزمة فيروس كورونا.





وأضاف: "الاتحاد البلجيكى قرر إلغاء الدورى بعدما أعلنت الرابطة هناك ذلك، وقرر اعتماد نادى كلوب بروج بطلا للدور البلجيكي، رغم التهديدات بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم".





ويعتلي فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بـ 57 نقطة.



