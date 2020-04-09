نيمار يكشف أفضل لحظاته مع باريس قبل كورونا

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن أفضل اللحظات بالموسم الجاري، قبل توقفه منذ منتصف مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.





وأعلن "نيمار" عن أفضل 5 لحظات في الموسم الحالي عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام" جاءت كالتالي:





- هدفه في شباك ستراسبورج يوم 14 سبتمبر سجله من ركلة مقصية في مباراته الأولي بعد تعثر مفاوضاته مع برشلونة.





- هدفه في مرميا أولمبيك ليون الدوري الفرنسي.





- احتفاله بهدفه في مرمي ليل من ركلة جزاء، حيث قام بالإشارة للسماء ترحمًا على وفاة نجم السلة الأمريكي كوبي براينت.





- مساهمة النجم البرازيلي في الفوز الكاسح على أولمبيك ليون 5-1، والتأهل لنهائي كأس فرنسا.





- التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.





ويتوقف النشاط الرياضي في جميع دول العالم خلال الفترة الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



