عبدالله السعيد يرفض الزمالك لهذا السبب!









ذكرت مصادر صحفية مقربة من نادي الزمالك، أن الفريق لم يدخل في أي مفاوضات رسمية، بشأن ضم صانع ألعاب فريق بيراميدز ومنتخب مصر عبد الله السعيد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وكانت تقارير صحفية عديدة قد أشارت لرغبة الزمالك في الحصول على خدمات السعيد في الفترة المقبلة، إلا أن مصدر بجهاز الكرة نفى ذلك تماماً.









وأضافت التقارير، أن رغبة السعيد هي التي وقفت حائلاً نحو إتمام الصفقة، حيث يرغب اللاعب في استكمال مشواره مع بيراميدز، ولا يرغب في خوض تجربه جماهيرية مجدداً.













وبدأت مفاوضات الزمالك مع السعيد في يناير الماضي، إلا أن المفاوضات توقفت بين الطرفين، بسبب رغبة اللاعب في استكمال عقده مع بيراميدز، قبل أن يجدد اللاعب رفضه في الوقت الحالي.









وتعود أولى الإتصالات بين الزمالك والسعيد إلى شهر فبراير من عام 2018، حيث حصل الزمالك على توقيع اللاعب قبل ستة أشهر من نهاية عقده مع الأهلي، قبل أن يعود اللاعب للأهلي ويعيد المبالغ التي استلمها من الزمالك، ثم يقرر الأهلي عرضه للبيع.



